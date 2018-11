Achtervolging in de wijk: Zuidbroek had even geen tv nodig

Rennende en klimmende agenten, een politiehelikopter met zoeklicht, een speurhond, twee ‘boeven’ en een boze ondernemer die de ruit van een vluchtauto inslaat: een achtervolging door de Apeldoorns nieuwbouwwijk Zuidbroek was vrijdagavond ronduit spectaculair. Buurtbewoners lieten zich er niet door afschrikken. Sterker nog: ze hielpen massaal mee om de twee verdachten te helpen pakken.

Slinger

Het begint deze avond met een ondernemer in Heerde, die twee mannen verdacht rond zijn bedrijf ziet lopen. Kennelijk is er inderdaad iets niet in de haak, want het duo springt in een auto en gaat er vandoor. De ondernemer zet een achtervolging in die via een slinger over de Veluwe in Zuidbroek eindigt. Daar proberen de twee zich te verstoppen.

Zolderraam

Vanaf dat moment gaat het hard in de buurtapp van Zuidbroek. Het bericht dat de politie op zoek is naar twee mannen zet mensen op scherp. Ze schijnen met zaklampen uit het zolderraam, gaan de straat op, geven aanwijzingen aan agenten die over schuurdaken en door tuinen lopen.

Geschreeuw

Een 36-jarige buurtbewoonster beleeft de politie-actie heel anders: zij zoekt de spanning niet op, maar krijgt er het meest mee te maken. ,,Ik zat rustig op de bank - ik was net die avond alleen thuis - toen ik opeens een heleboel geschreeuw hoorde. Kort daarna leek het alsof er iemand bij ons in de tuin was. Ik deed de gordijnen open maar zag niets; het was helemaal donker. Toen ben ik maar even boven uit het raam gaan kijken - zag ik opeens een jongeman over de schutting klimmen.’’

Schrikken

De bewoonster belt 112 en voor ze het weet staan drie agenten met een hond bij haar. De jongeman is dan alweer ergens anders in het buurtje - zo lijkt het. ,,Toen heb ik mijn schoonbroertje gebeld om te vragen of hij zou willen komen, zodat we samen even buiten met een zaklamp konden kijken of alles goed was. En ik zeg nog: er zal toch niemand daar bij dat speelhuisje liggen he? We schijnen er op en ja hoor - daar lag ‘ie. Nou, je schrikt je kapot. Geen pretje.’’ Kort daarna is de jongeman ingerekend. De 36-jarige blijft achter met een lijf vol adrenaline, hoofdpijn en naar later zal blijken in haar tuin de twee schoenen van de voortvluchtige.

Druk

De tweede verdachte rent dan nog door dezelfde buurt; omgeving Laan van Zuidbroek en Nijbroekseweg. Daar zijn inmiddels misschien al wel 40, 50 mensen de straat op, vertelt wijkbewoner Hans Roewen. Agenten zoeken, buurtbewoners helpen mee. ,,Het was echt drúk buiten’', beschrijft Roewens echtgenote. ,,Opeens zie ik er één over de parkeerplaats scharrelen. En hij schiet zo daar dat paadje door.’' De zoveelste vluchtpoging van de tweede verdachte eindigt even later met een aanhouding in het gras van een tuin. Een bewoonster van de Laan van Zuidbroek weet inmiddels dat ze zich toch niet vergiste, toen ze ergens die avond haar tuinhek. ,,Ja, ik denk dat ze hier gewoon doorheen zijn gegaan. Ik doe voortaan toch maar 's avonds de deur op slot.’’

