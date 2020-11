Achtervolging op A1 eindigt met crash in Kootwijk

video Wel shoppen in Apeldoorn maar niet voor de fun: ‘Die nieuwe schoenen heb ik echt nodig. Kijk, ik heb ze al aan!’

10:46 Vermijd dit weekend drukte en ga vooral niet funshoppen. De oproep van burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn is duidelijk. Toch was het in zijn stad zaterdag al vroeg druk, trokken mensen er op uit. Ieder heeft zo zijn een eigen reden.