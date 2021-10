Acteur Emile Jansen (61) rijdt operatiekamer Apeldoorn binnen en: ‘Boem, licht uit’

Meneer Jansen, wij vernamen via uw Facebookpagina dat uw operatie op het laatste moment is stopgezet vanwege de stroomuitval in Apeldoorn , gisteren. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Jansen: ,,Ik werd gistermiddag de operatiekamer binnengereden van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn, ik moest worden gedotterd aan mijn been. Maar vlak voor de operatie viel, boem, ineens het licht uit. We maakten nog wat grapjes, beetje blabla, maar ik kon onverrichterzake terug, er was een storing in een elektriciteitshuisje. Om 13.30 uur kreeg ik het bericht dat de operatie definitief niet doorging.’’