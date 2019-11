Actie Gelre in Apeldoorn: 't Is stil bij de NVZ

Wie als patiënt of bezoeker vandaag in het Gelre Ziekenhuis moet zijn - niet alle zorg is gecandeld - en er al tijden niet is geweest, kijkt zijn ogen uit. Tal van spandoeken voor een betere CAO hangen er in de grote centrale ruimte. Maar die meeste spandoeken, die hangen er al maanden.

Volledig scherm Tien afdelingen van het Gelreziekenhuis voeren vandaag actie voor een goede CAO. © Ingrid Willems

Hoewel de landelijke ziekenhuisactie vandaag is, liet het Gelrepersoneel zich al die tijd niet onbetuigd in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Vandaag konden ze echter daadwerkelijk tot actie overgaan. Met het zelfgemaakte lied 't Is stil bij de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) vingen ze hun protest vandaag aan. Tal van bezoekers hadden daar voor al bij een kraampje hun handtekening gezet, ten teken dat ze de actie ondersteunen. Graag namen ze van actievoerend personeel een appeltje voor de dorst in ontvangst.

Onvrede over uitblijven CAO

In verschillende speeches uitten de actievoerende verpleegkundigen en de vakbond hun onvrede over het uitblijven van een goede CAO. Bestuursvoorzitter Michel Galjee stak het actievoerend personeel een hart onder de riem. ,,We moeten niet tegenover elkaar staan, maar náást elkaar. ,,Ook wij weten dat de werkdruk in de gezondheidszorg te hoog is. Wij liggen er als Raad van Bestuur ook wakker van”.

Ziekenhuis staat voor enorm dilemma