Actie voor verbod lijkenexpo Apeldoorn

Apeldoorn had de tentoonstelling nooit moeten faciliteren, vindt Hagenees Wilbert Stuifbergen. ,,Dat we niet zeker weten waar de lichamen vandaan komen, is al reden genoeg om de expositie te verbieden."

Geëxecuteerde Chinezen

Volgens Stuifbergen werd juist die expositie in de staat New York verplicht om aan de bezoekers te vertellen dat zij mogelijk geëxecuteerde Chinezen gaan zien. ,,Dus om nou uitgerekend deze tentoonstelling te betitelen als 'gepast', is natuurlijk wel wat knullig. Zeker omdat ik Berends hier eerder deze week via een e-mail op heb gewezen." De burgemeester was gisteren niet aanwezig en was daarom niet in staat om te reageren.