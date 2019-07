Actiegroep in Uddel tegen komst windmolens

update Honderden vissen in Eerbeekse Beek dood door uit papierfa­briek gelekt lijmstof

10 juli Honderden vissen in de Eerbeekse Beek zijn omgekomen nadat er lijmstof uit de naastgelegen papierfabriek van DS Smith de Hoop in het water is gelekt. Het waterschap weet nog niet exact hoe groot de schade is, maar gaat de schade proberen te verhalen op de fabriek.