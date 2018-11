Actiegroep Kick Out Zwarte Piet meldt zich officieel bij gemeente Apeldoorn voor demonstratie

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zich bij de gemeente Apeldoorn gemeld voor het houden van een demonstratie tijdens de intocht van Sinterklaas zaterdag. De actiegroep kondigde de demonstratie vorige week al aan, maar deed tot nu toe geen officiële melding daarvan bij de gemeente. Iedereen die wil demonstreren of een betogen, moet dat minimaal 48 uur van te voren melden.

Waar, op welk tijdstip de demonstratie zaterdag zal zijn, is nog niet bekend. De gemeente zal een plek aanwijzen waar gedemonstreerd mag worden. ,,Maar waar dat is, kunnen we nu nog niet zeggen’’, zegt gemeentewoordvoerder Nanne Dorren. ,,De actiegroep heeft zich vandaag bij ons gemeld, we zijn in gesprek over de demonstratie. Het enige wat we nu kunnen zeggen is dat we er alles aan zullen doen om het een gezellige intocht te laten zijn, zonder afbreuk te doen aan ieders recht om vreedzaam te demonstreren.’’

Ook is bij de gemeente niet bekend hoe groot de groep demonstranten zal zijn.Of de gemeente veiligheidsmaatregelen neemt, is ook nog niet duidelijk. Dit jaar komt Sinterklaas niet met de boot, maar met de stoomtrein aan in Apeldoorn. Na een welkom op het Stationsplein, gaat Sinterklaas per schimmel door de Hoofdstraat naar het Raadhuisplein.

