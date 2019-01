Actiegroepen: Apeldoornse politiek moet actie eisen tegen vlieglawaai

In november sprak de gemeenteraad voor het laatst over de problemen die te verwachten zijn bij de opening van Lelystad Airport. Wethouder Wim Willems kondigde toen aan dat er op diverse plekken in de gemeente sensoren zullen worden geplaatst om vast te stellen hoeveel vlieglawaai de bewoners over zich heen krijgen door vluchten van Lelystad Airport, vliegveld Teuge en de militaire vliegbasis Deelen. Red de Veluwe! was een van de belangengroepen die toen ook al aandrongen op de grootst mogelijke waakzaamheid om te voorkomen dat de gemeente Apeldoorn met onaanvaardbare overlast wordt geconfronteerd. Gemeenteraadsleden kregen de oproep vooral te lobbyen bij hun partijgenoten in de Tweede Kamer.