Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’

VideoActiegroepen in Oost-Nederland beginnen een tienduizenden euro’s kostende campagne tegen Lelystad Airport. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen laten ze inwoners via radio, televisie en kranten weten op welke partijen ze moeten stemmen om het vakantievliegveld tegen te houden.

,,Als mensen op de Veluwe, in Salland en de Weerribben willen dat de stilte in hun regio niet verdwijnt door vliegtuigen die vanaf Lelystad Airport laag over komen vliegen, moeten ze stil stemmen”, vertelt voorzitter Robert Tieskens van Red de Veluwe, die de kieswijzer namens de actiegroepen opzet. ,,Dat betekent: stemmen op partijen als GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, 50Plus of PvdA. Die zijn net als wij tegen de opening van Lelystad Airport met laagvliegroutes.”

Kieswijzer

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart laat Red de Veluwe campagnespotjes uitzenden op landelijke en regionale radio en televisie. Daarin worden de partijen genoemd op wie inwoners die tegen Lelystad Airport zijn kunnen stemmen. ,,Het is eigenlijk een grote kieswijzer”, zegt Tieskens. ,,De mediacampagne combineren we met een speciale kieswijzer online. Hoe uitgebreid de campagne zal zijn is afhankelijk van het budget.”

Quote Vanaf Amersfoort en verder richting oosten en noorden moet massaal het geluid klinken dat we die laagvlieg­rou­tes niet willen. Die boodschap kunnen inwoners heel goed via de stembus overbren­gen. Robert Tieskens, Red de Veluwe

Geld

Een particulier – die anoniem wil blijven – heeft inmiddels een fors bedrag geschonken. Met dat geld kan een behoorlijke campagne worden uitgevoerd. Maar er is meer nodig, vinden de actiegroepen. Daarom roepen ze hun achterban op om massaal geld te doneren. ,,Het maakt natuurlijk wel verschil of we een budget van 50 duizend euro hebben of van 250 duizend. Zendtijd kopen is duur. Hoe meer budget, hoe uitgebreider onze campagne.”

Eerste Kamer

De actiegroepen hopen dat zoveel mogelijk mensen op 20 maart op een ‘anti’ Lelystad Airport partij stemmen. ,,Als het kabinet haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest ziet de wereld er veel zonniger uit en kunnen de plannen voor de uitbreiding van het vliegveld in Lelystad worden tegengehouden”, denkt Tieskens. ,,We hopen daarom op een grote uitslag. Vanaf Amersfoort en verder richting oosten en noorden moet massaal het geluid klinken dat we die laagvliegroutes niet willen. Die boodschap kunnen inwoners heel goed via de stembus overbrengen. Een laagvliegvrij Nederland is dan opeens een stuk reëler.