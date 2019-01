Actiegroepen willen ministerie ‘overspoelen met bezwaren’ tegen Lelystad Airport

Belager Frank van Etten is van Facebook af

10 januari Frank van Etten is blij dat de facebookpagina van Paul Herrie is verdwenen. De volkszanger uit Apeldoorn werd op de pagina voor oplichter uitgemaakt. ,,We zijn er achter gekomen wie achter Paul Herrie schuil ging’’, zegt Van Etten. ,,Toen we hem dat lieten weten is de pagina niet veel later van Facebook verdwenen.’’