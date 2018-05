Acties dreigen bij 'geldmaker' VHP Ugchelen

Ploegen

Daarnaast is er een breekpunt over de wisseling van ploegen, waarbij mensen volgens de vakbond feitelijk in hun eigen tijd aan het werk zijn. VHP draait 24 uur per etmaal, via drie ploegen. Het is gebruikelijk dat personeel 15 tot 20 minuten voor aanvang van het werk aanwezig is. Dat is geen probleem, legt een personeelslid uit, ook al is die aanwezigheid in eigen tijd. Het knelpunt zit bij het doorwerken na afloop van een dienst. Die uitloop bedraagt meestal niet meer dan enkele minuten, maar voor het personeel is dat een principe-kwestie.