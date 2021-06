Adam (12) uit Apeldoorn wint Koninklijk Concertgebouw Concours: ‘Ik kan me geen leven zonder pianomuziek voorstellen’

We mogen weer Oranje kijken in de kroeg, maar sommige Veluwse cafés hebben nog twijfels

21 juni Het hoge woord is eruit: we mogen weer voetbal kijken in de kroeg en op het terras. De enige voorwaarde is dat er te allen tijde anderhalve meter afstand wordt gehouden en uitzinnige Oranjefans elkaar dus niet juichend in de armen vliegen. Horecazaken in de regio zijn blij, maar kennen ook twijfels. ,,Je zit toch met restricties.’’