Adriana (24) uit Apeldoorn krijgt op toilet schrik van haar leven: een steenmarter in hoge nood

Plaggenborg (24) gaat inmiddels weer met een gerust gevoel naar het toilet, maar dat was dinsdagmiddag wel even anders, toen ze plotseling naast haar wat in de tussenmuur hoorde ritselen. Nadat ze haar man van boven riep en die met een kleine cameraslangetje de ruimte achter de muur inspecteerde kwam de aap uit de mouw: een steenmarter in de spouw. ,,Ik schrok me rot. En was even bang dat het dier via het toilet omhoog zou komen. Daar moet je toch niet aan denken.”