Adrianne leeft met groot gezin van 80 euro per week: ‘Ga altijd naar dezelfde supermarkt’

Folders met aanbiedingen leest ze niet. En nee, Adrianne Hooimeijer (32) is ook niet het type dat vijf supermarkten afgaat op jacht naar het goedkoopste wasmiddel of de voordeligste koffiebonen. ,,Daar heb ik helemaal geen tijd voor, joh. En tijd is ook kostbaar’’, vertelt ze thuis in Emst. Ze gooit de deur van een inloopkast in de woonkamer open. ,,Kijk, dit is mijn geheim: een gevulde voorraadkast waarover goed is nagedacht.’’