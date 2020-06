Advies: elke arbeidsmigrant moet een eigen kamer en met zes man reizen in een busje mag niet meer

Arbeidsmigranten moeten in het vervoer anderhalve meter afstand houden, ook al wonen ze samen. Dat staat in een advies van een commissie van het ministerie van Sociale Zaken dat eind deze week aan het kabinet wordt aangeboden. In sommige regio’s is het gezamenlijk reizen van huisgenoten nu nog toegestaan.

De speciale commissie onder leiding van oud SP-leider Emile Roemer komt aan het einde van deze week met een eerste advies over de behandeling van arbeidsmigranten in coronatijd. In een eerste concept, dat in handen is van RTL Nieuws, staat dat arbeidsmigranten niet samen op één slaapkamer mogen slapen en dat alle werknemers - of ze nu samen in een huis wonen of niet- afstand moeten houden in de busjes naar het werk.

Het officiële advies zal hier qua inhoud niet veel van afwijken, zo bevestigt een woordvoerder aan deze krant.

Flinke kostenpost voor werkgevers

Dit zal een flinke kostenpost betekenen voor uitzendbureaus en werkgevers. Werknemers slapen nu vrijwel nooit alleen op een kamer. En als elk bedrijf een touringcar moet inhuren zodat iedereen afstand kan houden, wordt dat een hele kostbare operatie, zegt een woordvoerder van uitzendersbond ABU.

‘Opeens niet meer toegestaan’

Verschillende bedrijven zetten nu al touringcars in, zoals de Horizon Groep in Velp en slachterij Vion. Busjes van de Horizon Groep in Velp, op weg naar een slachterij van Vion in Apeldoorn, werden twee weken geleden door de politie aan de kant gezet omdat er teveel mensen in zaten. Volgens directeur Moba Aoulad Ben Arroun ging het om huisgenoten. ,,Dat was twee maanden lang toegestaan en toen opeens niet meer.’’

Veiligheidsregio's interpreteren regels anders

Veiligheidsregio’s zijn het hierover ook niet met elkaar eens. Waar in Noord- en Oost Gelderland dus busjes worden tegengehouden, kunnen arbeidsmigranten in Gelderland-Zuid wél samen reizen als ze in een huis wonen.

De vele verschillen leveren de werkgevers nu veel ‘ellende’ op, zeggen ze bij de ABU. En dus heeft uitzendbranche dit weekend een eigen protocol gepresenteerd. De inhoud: maximaal twee personen in een slaapkamer én wie samen woont, mag ook samen in een busje.

Het is een minder streng protocol dan het plan waar Roemer mee gaat komen. Maar voor beide geldt dat er nog geen wettelijke status is. Pas na het advies van deze week, zal het kabinet stappen zetten. Maar nieuwe maatregelen komen er zéker voor de zomervakantie, verwacht een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken.

