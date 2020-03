Afkloppen, maar 's Heeren Loo is nog altijd coronavrij

Willeke van Uden melden dat haar organisatie, dat in 1891 zijn oorsprong vond in Ermelo, al wekenlang bezig is het virus buiten de deur te houden. ,,Eigenlijk zijn we er al weken 24 uur per dag mee bezig. We hebben enige tijd terug een team in het leven geroepen hoe om te gaan met het virus. We werken hier natuurlijk met een kwetsbare groep. Of al ons werk zijn vruchten afwerpt, weten we natuurlijk niet. Maar het heeft er waarschijnlijk wel toe bijgedragen dat we het virus tot dusverre buiten de deur hebben weten te houden. Onze organisatie telt in totaal toch zeker 30.000 mensen van werknemers, vrijwilligers en cliënten. Dus best bijzonder dat het virus hier nog niet is vastgesteld".