Afspraken in de maak over para's op Teuge

Afspraken over de toekomst van het parachutespringen in Teuge worden nog dit jaar vastgelegd in een convenant. Dat stelt het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Voor het voortbestaan van het Nationaal Paracentrum in Teuge wordt gevreesd als gevolg van nieuwe vliegroutes vanaf Lelystad Airport.