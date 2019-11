Afstoten amusementscentra Zero55 is nu nog stap te ver voor gemeente Apeldoorn

‘Mislukte versierpo­ging’ in Apeldoorn is aanranding volgens OM

19:39 Was het een mislukte versierpoging in een dronken bui of misbruikte Simon F. (20) uit Apeldoorn begin september vorig jaar zijn laveloze huisgenote? Over die vraag boog de rechtbank in Zutphen zich donderdag. De officier van justitie gelooft het verhaal van de huisgenote en eiste acht maanden cel tegen F. voor aanranding.