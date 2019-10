Afterparty na intocht Sinterklaas en speciale dans voor basisscholieren in Apeldoorn

Minister grijpt niet in bij privacy­kwes­tie Fraudehelp­desk in Apeldoorn, miljoenen gegevens fraudeurs vernietigd

15:38 Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is niet van plan in te grijpen zodat de Fraudehelpdesk in Apeldoorn gegevens over oplichting kan vastleggen. De organisatie vernietigde de afgelopen maanden miljoenen gegevens omdat het van de Autoriteit Persoonsgegevens geen toestemming kreeg om de gegevens op te slaan.