Aftrap Fifa bioscoop-toernooi

in Apeldoorn

Nederland is niet van de partij op het WK in Rusland, maar om toch in de stemming te komen voor het voetbaltoernooi organiseren VUE Cinemas, MediaMarkt en Delicious Media een Fifa City Tournament in acht Nederlandse steden. De aftrap van het toernooi is op 19 mei in Apeldoorn.