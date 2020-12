Afval, dode coniferen en drugsresten, waar moet het heen met de parkeerplaats in het Woudhuizerbos?

Met ferme passen stapt Wantia met zijn laarzen over de vele plassen op de parkeerplaats in het bos. De officiële naam luidt Landgoed Woudhuizen, waar het niet best is gesteld met de parkeerplaats vlakbij het viaduct over de A50. Diepe kuilen worden deze dagen door gevuld door regenwater, het is een attractie op zich om daar met een auto overheen te rijden.