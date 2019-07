Afvalbranche gaat groenbedrijven nog deze zomer van de jeukrupsen af helpen

De afvalbranche neemt op dit moment uit veiligheidsoverwegingen geen rupsenafval aan dat is verpakt in plastic zakken. De afvalverwerkers zijn bang dat de zakken scheuren als ze door grijpers worden opgepakt. De brandhaartjes van de eikenprocessierups komen dan in de lucht en verspreiden zich op het terrein van een afvalverwerker, waardoor een direct veiligheidsrisico ontstaat voor medewerkers.

Containers

Vorig jaar zijn er incidenten geweest bij afvalbedrijven nadat zakken waren gescheurd. Daarnaast bestaat er gevaar voor omwonenden, als de haartjes in de atmosfeer komen. Doordat de afvalverwerkers de zakken niet aannemen, blijven Groenbedrijven zoals Wolterinck uit Beltrum en Eijkelboom/De Eijk Groep uit Apeldoorn met containers vol dode rupsen zitten. Deze bedrijven maken dagelijks overuren om in opdracht van gemeenten de rupsen uit de bomen te zuigen, waarna ze in zakken verpakt worden die ze in containers aanbieden. Van die containers kunnen ze nu niet af komen.

Oplossing

Op het ministerie van LNV hebben onder meer de Vereniging van Afvalbedrijven en brancheorganisatie voor groenbedrijven Cumela afgesproken dat er een oplossing komt voor zowel de korte als de lange termijn. Om de groenbedrijven nog deze zomer te verlossen van de containers met dode rupsen, gaat de afvalbranche onderzoeken welke opties er zijn om de rupsen onder voorwaarden toch te verwerken. ,,Wij hopen dat de afvalverwerkers onze leden hier begin volgende week duidelijkheid over kunnen geven’’, zegt Nico Willemsen van Cumela.

Betaalbaar