Afvalpas kan straks mogelijk elke bak in Apeldoorn openen

In heel Apeldoorn gaan laagbouwwoningen over naar een systeem van ‘omgekeerde inzameling’. Niet het restafval wordt nog aan huis opgehaald, maar het ‘plastic afval’ (kunststof, blik en drankverpakkingen). Restafval moet worden weggebracht naar een gezamenlijke, ondergrondse container in de buurt. Dat moet mensen stimuleren hun afval nog beter te scheiden, bovendien is bij veel huishoudens de hoeveelheid ‘plastic’ afval nu al veel groter dan de hoeveelheid restafval. Huishoudens in hoogbouw kennen dat systeem al langer.

Dumpen

De ondergrondse containers in de eigen wijk gaan open met een pasje. Op aanvraag kan het systeem zo worden aangepast dat dat pasje ook werkt op een container buiten de eigen woonomgeving. VVD en ChristenUnie hebben er op aangedrongen dat dat eenvoudiger mogelijk wordt. Of eigenlijk: dat dat de standaard is. Die partijen staan achter het principe van de omgekeerde inzameling, maar benadrukken dat het systeem zo gebruiksvriendelijk als mogelijk moet zijn. Zij denken dat dat de acceptatie van het omgekeerd inzamelen vergroot, en dat het zelfs dumpen van afval kan voorkomen.

Haken en ogen

Wethouder Mark Sandmann (D66) laat nu onderzoeken of alle pasjes alle ondergrondse containers kunnen ontgendelen. Mensen kunnen dan hun vuilniszak bijvoorbeeld nabij een winkel of sportschool in de container doen, als ze daar toch naartoe gaan. In theorie is zo'n brede regeling in te voeren, maar er zitten wel wat praktische haken en ogen aan. De adressen van alle huishoudens in Apeldoorn moeten hiervoor gekoppeld worden aan alle containers. Dat zorgt voor flink wat dataverkeer. En dat stelt zo z'n eisen aan alle apparatuur. Die consequenties worden nu eerst op een rij gezet.

Behoefte

Overigens komen er op dit moment niet veel aanvragen bij afvalinzamelaar Circulus-Berkel binnen voor een breder te gebruiken afvalpas. Onduidelijk is of dat komt doordat er niet veel behoefte aan is, of dat mensen er onvoldoende van op de hoogte zijn dat die mogelijkheid nu al bestaat via een telefonisch verzoek. De gemeente Apeldoorn stelt dat de huidige regeling - meerdere containers kunnen openen in een grote straal rond de eigen woning - al ruimer is dan in de meeste gemeenten.