Afvalrekening moet in Apeldoorn meer verschillen tussen huishoudens, vinden sommigen

Update Kaart: bekijk hier het aantal nieuwe coronage­val­len in jouw gemeente

1 september Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is deze week gedaald ten opzichte van vorige week. En dat terwijl er landelijk juist een lichte stijging te zien is. Vorige week was dat overigens precies andersom. Hoe is de huidige situatie in Overijssel, Gelderland en Flevoland?