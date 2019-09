Afzien en genieten op de mountainbike, maar altijd met overleden moeder in gedachten

Volledig scherm Henri Ververs in actie op de mountainbike tijdens de Roc du Maroc. © Henri Ververs

Camino is het Spaanse woord voor ‘weg’. Henri op de weg, het staat voor de vele mountainbiketochten die Ververs al maakte en nog in petto heeft. Ververs vertelt zijn verhaal vanachter de eettafel in zijn woning in Apeldoorn. Achter hem aan de muur hangt een grote kaart van Europa en Noord-Afrika. Alle door hem gefietste routes hebben een kleur gekregen. Ververs wijst als eerste de rode lijn die van Apeldoorn naar diep in Spanje leidt. Santiago de Compostela, de stad waar veel mensen een pelgrimstocht naar toe maakten. Ververs deed het in 2012 op de fiets, het was het moment dat hij wist dat dit een terugkerend fenomeen zou worden.

Volledig scherm Henri Ververs op de fiets. © Henri Ververs

Pelgrimstocht

In 2005 reed zijn neef Bertus op de fiets naar Santiago de Compostela. Het was de tijd dat social media nog geen hoogtij vierden, dat prestaties in andere landen niet altijd snel bij familieleden belandden. De moeder van Apeldoorner Henri Ververs kampte in die tijd met de slopende spierziekte ALS, maar genoot van de verhalen die Henri vertelde nadat hij telefonisch contact met Bertus had. ,,Zij beleefde die reizen dan volop mee vanuit het ziekenhuis, dat was heel mooi om te zien. Ik wilde zelf ook zulke avonturen meemaken.” Een jaar later overleed zijn moeder aan de gevolgen van de spier- en zenuwziekte. Dat hakte er in, al is het nu een drijfveer om door te blijven gaan tijdens zijn tochten. ,,Ik heb het nu natuurlijk wel een plek kunnen geven, maar ze is altijd in mijn gedachten als ik op de fiets zit.”

Volledig scherm Henri Ververs voor de grote kaart in zijn woonkamer met alle routes die hij tot nu toe nog volbracht. © Walter van Zoeren

Het duurde tot 2012 voordat Ververs zelf zou ervaren wat zo’n fietstocht betekende. ,,De kinderen zijn wat ouder, met mijn werk kon ik het regelen”, zegt de man die eind jaren negentig van de vorige eeuw erg betrokken was bij de Apeldoornse MTB-club Bar End. ,,Daar is de liefde voor de MTB-sport begonnen, het was ook een opkomende sport.”

Het goede van de mens

Na zijn scheiding kreeg hij een nieuwe vriendin die veel fietste. Zo ontstond het idee om vanuit Apeldoorn de reis naar Santiago de Compostella te maken. Via Cabo de Finisterra, het spreekwoordelijke einde van de wereld. Ik wilde iets doen om mensen bewust te maken van de impact van ALS en besloot het goede doel aan mijn tochten te koppelen. Dan moest ik mensen op de hoogte houden van mijn vorderingen, dus startte ik een blog. Eigenlijk op de camping, steeds als ik er een etappe op had zitten. Elke dag minstens 100 kilometer achter de kiezen, helemaal alleen. Dan kom je pas echt tot jezelf. Natuurlijk was het soms zwaar, zat ik er helemaal doorheen. Je leer tjezelf heel goed kennen, maar weet dan ook dat je veel meer kunt dan je denkt. Ook als het even niet meezit, als je pech krijgt, of valt. Je moet gewoon doorgaan. En het valt dan meteen op dat mensen heel hulpvaardig zijn. Niet uitgaan van het slechte van de mens dus, zo blijkt. Je kunt er best op vertrouwen dat je wordt geholpen in noodsituaties.”

Volledig scherm Henri Ververs in actie op de MTB. © Henri Ververs

Natuurlijk, niet iedereen kan zich jaarlijks een mooie fietstocht in het buitenland veroorloven, dat beseft Ververs ook. Vorig jaar reed hij zes dagen door Marokko, voor de Roc du Maroc. Vier dagen door het Atlasgebergte, twee volle dagen door de Sahara. ,,Dat is zo groots, dat grijpt je wel bij de strot hoor. Je kunt zo ver kijken, dat lijkt niet normaal. Waar is het einde, dacht ik wel eens, om toch door te rijden.”

Roc du Maroc staat bekend als een extreem uitdagende mountainbikewedstrijd, waarbij het gaat over fietsen, sport en zelfopoffering. Waarbij de fysieke en mentale conditie op de proef worden gesteld. Ververs weet er alles van. ,,Het is echt zwaar. Maar het zijn ook momenten van bezinning voor me. Als ik door de Sahara rijd en na honderd kilometer helemaal kapot ben, nog 50 kilometer moet, heb ik het zwaar. Dan denk ik aan al die mensen die strijden tegen ziektes en het nog veel zwaarder hebben. Dan kan ik echt door. Bij georganiseerde reizen kom je veel mensen tegen die voor het goede doel rijden, dan zijn er vaak familieleden in de buurt of mensen die strijden tegen ziektes. Of ze volgen het op duizenden kilometers afstand. Ze vinden het prachtig om te volgen, zeggen ze. Zo kunnen we het zelf ook beleven, hoor ik dan. Of ‘fijn dat we mee mochten reizen.’

Precies wat mijn moeder ook voelde bij de tocht van neef Bertus.”