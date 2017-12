'Agent schreeuwde, waar is dat wapen?!'

Twee dagen na zijn arrestatie is de Apeldoornse rapper Erren Kucuk nog vol van wat hem zondagmiddag overkwam. Terwijl hij bezig was met de opnames van een videoclip in de kapsalon van zijn ouders, zag een nietsvermoedende passant zijn nepwapen aan voor een echt wapen. Deze waarschuwde de politie, die de melding serieus nam. Heel serieus.