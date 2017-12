Agent Toon haalde gestolen fiets terug uit Apeldoorn: 'Het draait om mensen helpen'

Een gestolen fiets terughalen uit Apeldoorn? De eigenzinnige politieagent Toon Wentink (63) uit het Twentse Beckum draait er na 44 dienstjaren zijn hand nog altijd niet voor om. "Het publiek is mijn werkgever, dat is belangrijker dan cijfertjes."

Agent Toon Wentink heeft er 44 dienstjaren op zitten en zit nu 8 maanden voor zijn pensionering. "Ik zou het zo weer over doen."

In een tijd waarin de politie aangiftes laat liggen wegens tijdgebrek en waarin relatief veel agenten vanwege hoge werkdruk ziek thuis zitten, reed politieman Toon Wentink op eigen initiatief van Goor naar Apeldoorn om een gestolen fiets terug te halen.

"De eigenaresse deed aangifte van diefstal en gaf aan dat iemand de fiets op Marktplaats te koop aanbood. Nou ben ik redelijk impulsief. Dus toen ik merkte dat ik direct iemand kon helpen, heb ik dat gedaan."

Arbeidsvreugde

De diender wist een ontmoeting met de verkoper te regelen en deed zich voor als koper. Na een proefritje en een 'stevige onderhandeling' over de prijs was de koop beslecht.

"Maar toen trok ik dus niet mijn portemonnee, maar mijn legitimatie. 'Ik ben Toon Wentink van de politie en u bent aangehouden op verdenking van heling'. Ik moest er bijna bij lachen. Dat is geen leedvermaak, hoor, maar pure arbeidsvreugde. De fiets terug bij de eigenaresse en de verdachte aangehouden."

Quote Ik word wel eens gebeld door bekenden die de politie belden en na twintig minuten nog niemand aan de lijn hadden Toon Wentink

Gedrevenheid

Het tekent de gedrevenheid waarmee Wentink inmiddels al 44 jaar voor de politie werkt. "Ik ben nog een beetje een ouderwetse diender", zegt hij, acht maanden voor zijn pensionering. "Mijn werkgever is het publiek, dat moet ik dienen. De cijfertjes van ons management vind ik belangrijk, maar de mensen toch echt belangrijker. Toch zie ik de leiding soms zo spastisch doen over cijfertjes... Het lijkt alsof die belangrijker zijn dan de dingen waar het werk echt om draait, namelijk mensen helpen."

Met die 'ouderwetse' insteek verwierf hij vooral lokale bekendheid als wijkagent, een functie die hij onder meer tien jaar lang bekleedde in zijn woonplaats Beckum. "Prachtig. Je bent op de eerste plaats bezig met het beschermen van de veiligheid. Tegelijkertijd heb je een grote sociale functie. Je kent de mensen, luistert naar ze en helpt ze."

'We bellen Toon'

Volledig scherm © Lenneke Lingmont De geboren Achterhoeker werd binnen de politie bekend als iemand die de vinger op de zere plek durft te leggen. "Dat neemt niet iedereen je in dank af. Maar de politie gaat me echt aan het hart." Even is het stil. "Ik word wel eens gebeld door bekenden die de politie belden en na twintig minuten nog niemand aan de lijn hadden. Dan denken ze: 'We bellen Toon, die kan ons hopelijk wel helpen'. Maar denk je dat die mensen nog een tweede keer bellen als er iets aan de hand is? Dan kun je wel cijfertjes laten zien waaruit moet blijken dat Nederland steeds veiliger wordt, maar als je de bereidheid om iets te melden zo laag laat worden, lijkt het vanzelf alsof er minder gebeurt."

Hij gelooft het niet. "Ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar vroeger reden we tijdens een doordeweekse nacht met drie auto's door Goor, Delden en Haaksbergen. Na alle reorganisaties en omvormingen is dat er nog een. Dat gaat me echt aan het hart. Wij moeten er zijn voor de mensen. Alleen met een goede helikopter kunnen we altijd de vereiste opkomsttijden halen. Hoe ze in Den Haag berekeningen maken over de politiehulp op ons platteland weet ik niet, maar ik zie het helaas minder worden."

Mensen helpen

Aan de toewijding van collega's in de regio die het werk moeten opknappen, ligt het volgens de politieman niet. "Wie je ook vraagt: iedereen wil het liefst mensen helpen. Dat zit in ons bloed. Maar dat lukt gevoelsmatig niet altijd en dat doet pijn. Weet je? In Nederland zijn overal regels voor. Maar daardoor raken mensen soms beperkt in hun vrijheid. Weet je wat ze in de Achterhoek zeggen? 'Vaak bu-j te bange'. Dat is echt zo. Durf mensen eens vrij te laten om het werk aan te pakken zoals ze dat willen doen. Meestal gaat dat goed."

PTSS

Ondanks zijn liefde voor het vak had zijn inzet en betrokkenheid ook een keerzijde. Toen eind vorige eeuw in Beckum enkele ernstige incidenten plaatsvonden, had hij steeds meer moeite om zijn werk na thuiskomst los te laten. Het resulteerde in 2001 in de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS).

"Je kunt op televisie zien dat er iemand vermoord is en daarna gewoon doorgaan. Maar als je zaken onderzoekt, de betrokkenen kent en in korte tijd een paar keer met zware zaken te maken hebt, dan lukt dat niet meer. Doodslag, een verdronken kind, twee verongelukte jongens, heel zware dingen. Inmiddels kan ik er weer zonder tranen over praten, maar dat heeft veel moeite en tijd gekost. Het raakte me echt."

Quote Ik durf te zeggen dat ik wat heb betekend voor de betrokkenen Toon Wentink

Tranen