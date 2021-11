Agenten botsen in Apeldoorn op auto van Cindy: ‘In een split second zag ik dat de politie recht op mij afkwam’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Flevoland kleurt na storing weer donkerrood, Gelderland plots oranje

Nog altijd ziet de coronakaart van Oost-Nederland erg rood. Wat opvalt is dat in Gelderland ineens een hoop gemeenten oranje kleuren. In Flevoland zijn relatief veel positieve tests gemeld, maar dat is deels compensatie na de storing van afgelopen weekend.

17:41