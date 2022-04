Agenten houden man aan in Apeldoorn, politieheli cirkelt boven wijk Orden

Eigenaren (in Panama?) reageren niet, daarom wil Apeldoorn mysterieus pand nu overnemen

Er gaat eindelijk iets gebeuren met een raadselachtig pand in de Apeldoornse binnenstad. Een pakhuis dat verstopt ligt tussen Marktstraat en Hoofdstraat is al jaren in verval. De gemeente gaat het nu onteigenen. Dat is een zeldzame stap, maar nodig omdat het spoor naar de eigenaar doodloopt in Centraal-Amerika.

