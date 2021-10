Agenten met getrokken vuurwapens naar auto in Ugchelen omdat er ‘vuurwapen’ in lag

Even na half vier kreeg de politie maandag een melding over die ‘verdachte situatie’ bij de winkels aan de Molecatenlaan. Niet veel later was een flinke politiemacht ter plaatse. Agenten gingen in kogelwerende vesten en met getrokken wapen naar een donkergekleurde Seat, die op het parkeerterrein bij de Albert Heijn stond geparkeerd.