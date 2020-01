AGOVV-complex moet parkeerdruk Apenheul blijvend oplossen

Leerlingen van Aventurijn in Loenen kunnen na zomervakan­tie in ‘boomhutten’ leren

18:30 Leerlingen van Aventurijn in Loenen kunnen waarschijnlijk direct na de zomervakantie in een nieuw schoolgebouw terecht. Dat betekent dat ze in soort van boomhutten zelfstandig aan de slag kunnen. Op 12 juni 2017 is een groot deel van het pand uitgebrand.