AGOVV Futsal juicht te vroeg tegen HV/Veerhuys en krijgt alsnog nederlaag te verwerken

,,Ik word er gek van. Sta je met 3-1 voor. Je geeft tot aan dat moment nauwelijks kansen weg. Dan valt die 3-2 veel te snel. Door een schot dat houdbaar leek. Van de mentale break die we daarvan krijgen, maakt Veerhuys gebruik. Zo geven we het binnen een paar minuten weg. Het is te simpel. Dat mag niet op dit niveau. Dat wordt afgestraft”, vatte de stevig balende coach Serkan Kav in een paar zinnen samen hoe zijn manschappen het verlies over zichzelf afriepen.