AGOVV: gemeente Apeldoorn kan velden niet annexeren. ‘Dat deden ze in de Sovjet-Unie!’

Moet Apeldoorn na al die autobran­den vrezen voor een hogere verzeke­rings­pre­mie?

25 januari Liefst zestien auto’s gingen de afgelopen vier maanden in Apeldoorn in vlammen op. Meer dan de helft daarvan in Zuid. Welke gevolgen heeft dat verzekeringstechnisch voor de gedupeerden en hun wijkgenoten? Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars geeft openheid van zaken.