AGOVV treurt om Belgisch verlies

Praten over voetbal? Kijken is leuker! Dat bedacht het bestuur van AGOVV ook, op het laatste moment werd de algemene ledenvergadering afgelast om de halve finale van het WK voetbal tussen België en Frankrijk te kijken. Met in het Belgische elftal twee oud-spelers van de Apeldoornse club, Dries Mertens en Nacer Chadli.

,,De eerste paar wedstrijden hebben we er niet aan gedacht om samen te kijken, niet iedereen had verwacht dat België zo ver zou komen'', vertelt voorzitter Martin Maassen. ,,Maar het is toch wel heel bijzonder dat twee oudspelers van ons nu in de halve finale van het WK staan. We hebben op het laatste moment besloten om de vergadering te verplaatsen.''