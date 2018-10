AGOVV weer op zoek naar nieuwe voorzitter

Video Weekend­tips: genieten van hulpdien­sten en bokbier

16:01 Liefhebbers van 112-voertuigen komen zaterdag in Vaassen aan hun trekken tijdens de open dag van de plaatselijke brandweer en een internationale verzamelbeurs. Maar er is nog veel meer te doen in onze regio. Zo is het aan het begin van de herfst natuurlijk weer tijd voor de introductie van het door velen geliefde bokbier. In Zutphen is zondag de optocht terug op het programma van de jaarlijkse Bokbierdag.