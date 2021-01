Agressie tegen politie bij illegaal coronafeest in Apeldoorn: 37 bekeuringen

Tegelzet­ter Marcel (47) uit Nunspeet achter slot en grendel voor gooien van fiets naar ME bij rellen Eindhoven

29 januari Marcel de Ruiter is donderdagavond aangehouden voor zijn aandeel aan de avondklokrellen in Eindhoven. De tegelzetter uit Nunspeet smeet daar zondag een fiets richting een waterkanonwagen van de ME, zo was te zien op beelden. De Ruiter bekende eerder tegenover deze krant zijn daad.