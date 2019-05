Ajax-moorkop zorgt voor onverwacht succesje in bakkerij Apeldoorn

Apeldoorn­se (27) krijgt taakstraf voor mishande­ling dochtertje

15:42 Een 27-jarige vrouw uit Apeldoorn is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld wegens het meerdere keren mishandelen van haar dochtertje. Priscilla van der S. kreeg een taakstraf van 120 uur opgelegd, en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ze heeft het kind, toen het zestien maanden oud was, onder meer een keer in het gezicht geslagen en met haar handen op haar rug gebonden in haar bedje laten liggen.