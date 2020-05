Akkoord bonden: personeel Hoenderloo Groep mag cliënten naar nieuwe plek volgen

Nu komt er ook statiegeld op blikjes, bezweert René Hissink van Tomra in Apeldoorn

10:00 Nu de kogel door de kerk is en er volgend jaar ook statiegeld komt op kleine flesjes, is de volgende stap onvermijdelijk: statiegeld op blikjes. Dat stelt René Hissink, directeur van het in Apeldoorn gevestigde Tomra, marktleider in statiegeldautomaten.