Al 22 Apeldoornse initiatieven klopten succesvol bij Meri aan, en ze heeft nog meer geld in de pot

In april introduceerde Apeldoorn de initiatievenmakelaar. Meri Ismirowa vult sindsdien de functie met veel passie in. Ze kreeg in totaal 250.000 euro ter beschikking. Een ton voor initiatieven tot 2500 euro. Een ton voor de initiatieven vanaf 2500 euro -, waarbij een fiat van het college van burgemeester en wethouders nodig is. De resterende 50.000 euro is bestemd voor het zogenoemde Right to Challenge. Wie vindt dat hij een gemeentelijk taak zelf beter in kan vullen mag de handschoen oppakken.