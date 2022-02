Al groot bedrag ingezameld voor Apeldoorners die klem zitten door energieprijzen

Apeldoorn­se Serva wordt natuurijs­mees­ter en kan niet wachten op vorst: ‘Schaats­tra­di­tie mag niet verloren gaan’

Dat natuurijs niet automatisch geschikt is om op te schaatsen, was iets waar de Apeldoornse Serva Dollenkamp (46) nooit bij stil had gestaan. Totdat de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond de noodklok luidde vanwege een dringend tekort aan natuurijsmeesters. De keuze om zich aan te sluiten bij het nieuw opgerichte gilde was gauw gemaakt: ,,Je kan mopperen als de ijsbaan niet goed is, maar je kan ook kijken wat je zelf kan doen’’

