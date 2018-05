Alain Clark hoofdact tijdens Apeldoornse Kanaalconcerten

Gemeente Apeldoorn houdt gebruik Gebouw 055 in de gaten

15:27 Een voorlichtingsbijeenkomst van Green Choice over zonnepanelen die deze week in Gebouw 055 gehouden zou worden, is op het laatste moment verplaatst. Dit om problemen met de gemeente Apeldoorn te voorkomen. Stichting Basis Support exploiteert het gebouw aan de Conderweg, dat volgens het bestemmingsplan een kerkelijk centrum is. Dat er ook andere activiteiten plaatsvinden, mag niet. Gemeente Apeldoorn heeft Basis Support inmiddels op de korrel.