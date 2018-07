Alarmfase 2: vliegtuigje speurt naar branden in kurkdroge Veluwse natuur

videoDoor de aanhoudende droogte heeft de brandweer de handen vol aan natuurbranden. Alleen al op de Veluwe moest de brandweer de afgelopen dagen zo’n tien keer in actie komen. In bijna heel Nederland geldt inmiddels alarmfase 2. Dit betekent dat het risico op natuurbranden groot is.

Volledig scherm Piloot Gerard Riensema vliegt vanaf Teuge om eventuele bosbranden op de Veluwe in de gaten te houden. © Kevin Hagens

Hulpdiensten en natuurbeschermers zijn extra alert. De brandweer laat sinds maandag een vliegtuigje over Overijssel gaan om eventuele natuurbranden op te sporen. Vanwege de droogte is er grote kans op brand. Sinds vrijdag waren er al van die surveillancevluchten boven Gelderland.

Menselijk handelen

Negentig procent van de natuurbranden ontstaat door menselijk handelen. Soms bewust, bijvoorbeeld door een pyromaan, maar vaker onbewust. ,,Een sigaret die achteloos wordt weggegooid, een barbecue in de natuur, een stuk glas op de grond dat als loep fungeert”, legt brandweerman Hans Dijkman uit. ,,Soms ontstaan er ook brandjes door een remmende trein die vonken spuwt. Of door schietoefeningen op het artillerie schietkamp van defensie op de Veluwe. Daar wordt met scherp geschoten en het gebeurt wel eens dat er brand ontstaat.”

Inspectievlucht

Vanwege de droogte verwacht de brandweer nog zeker een week dagelijks inspectievluchten uit te voeren. Want hoe eerder een natuurbrand wordt gespot, hoe sneller deze kan worden geblust. ,,Kijk goed om je heen, we gaan op zoek naar rookpluimen'', zegt piloot Gerard Riensema. Schokkend beweegt de Cessna 172 zich door het luchtruim ten noorden van Apeldoorn, alsof we over een zandweg vol hobbels en diepe kuilen rijden. ,,Excuses voor de turbulentie. Door de hitte ontstaat er een krachtige thermiek waardoor we nogal schommelen.”

Tekst gaat onder de foto verder

Volledig scherm ,,Kijk goed om je heen, we gaan op zoek naar rookpluimen'' © Kevin Hagens

Een minuut eerder is het vliegtuigje opgestegen vanaf Teuge, het regionale vliegveld tussen Apeldoorn en Deventer. Vanaf deze locatie inspectievluchten uit boven de Veluwe, natuurgebieden in Overijssel en de ook Utrechtse Heuvelrug.

,,Kijk goed om je heen, we gaan op zoek naar rookpluimen”, zegt Riensema, terwijl het vliegtuigje een scherpe bocht naar links maakt. Onder ons de Veluwe, een groene bomenzee waar geen einde aan lijkt te komen. ,,We vliegen op driehonderd meter hoogte, zo overzien we een groot deel van de Veluwe maar zijn we toch laag genoeg om eventuele rookpluimen goed waar te nemen.”

Rookpluimpje

Hans Dijkman van de brandweer in Noord- en Oost-Gelderland is coördinator van een team verkenners. Zijn mensen vliegen mee en speuren natuurgebieden minutieus af op zoek naar het kleinste rookpluimpje, vaak het sein voor een beginnende brand. ,,We vliegen met twee Cessna’s; de Ajax Noord en de Ajax Zuid. De eerste vliegt boven de noordelijke Veluwe, de tweede boven de zuidelijke Veluwe. Snelweg A1 is de grens tussen noord en zuid.”

Quote Zodra we vanuit het vliegtuig een brandje zien, vliegen we er naartoe en bepalen met speciale G­PS-apparatuur wat de exacte coördinaten zijn. Die geven we door aan de meldkamer zodat er lokale eenheden op af worden gestuurd. Hans Dijkman, brandweerman

Coördinaten

De afgelopen dagen spotten zijn mensen meerdere natuurbranden. Afgelopen weekend alleen al waren het er zes. Dijkman: ,,Zodra we vanuit het vliegtuig een brandje zien, vliegen we er naartoe en bepalen met speciale GPS-apparatuur wat de exacte coördinaten zijn. Die geven we door aan de meldkamer zodat er lokale eenheden op af worden gestuurd.”

Bij een natuurbrand, hoe klein ook, gaan er standaard vier blusvoertuigen en twee watertankwagens naartoe. Omdat het cruciaal is om een beginnende natuurbrand in de kiem te smoren. ,,Zeker als het waait kan zo’n brandje heel snel om zich heen grijpen. Dan staat er in korte tijd een groot stuk natuur in de hens”, aldus Dijkman.

Gids

Zodra de coördinaten van de brandhaard zijn gemeld, onderzoekt de verkenner de omgeving. Wat staat er precies in brand; bos of heide? Is het heide, dan is extra haast geboden want het vuur grijpt twee keer zo snel om zich heen. ,,Maar we kijken ook of er bijvoorbeeld een camping in de buurt ligt die gevaar loopt”, vertelt Dijkman. ,,In noodsituaties moeten campinggasten geëvacueerd worden. En af en toe dienen we als gids. Dat komt omdat het in een natuurgebied soms moeilijk is om de weg naar een brand te vinden. Vanuit de lucht hebben we een uitstekend overzicht en kunnen we de blusvoertuigen de juiste kant opsturen.”

Verschrikkelijk

Na een vlucht van twintig minuten boven de Veluwe dirigeert piloot Riensema zijn Cessna weer richting vliegveld Teuge. Ondanks onze spiedende blikken hebben we geen rookpluimen kunnen ontdekken. ,,En dat is misschien maar goed ook”, zegt Riensema. ,,Ik heb vroeger wel eens een grote natuurbrand vanuit de lucht gezien. Het vuur, de rook, de hitte – het is verschrikkelijk. Zoiets wil je eigenlijk niet meemaken.”

Droogte vooral probleem in oosten en zuiden

De droogte veroorzaakt tot dusver vooral problemen op de hoge gronden in het oosten en zuiden van Nederland. In het lage noorden en westen is nog geen sprake van schaarste van water omdat er via de grote rivieren nog genoeg water het land binnenkomt. De Unie van Waterschappen en de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) hebben dat woensdag bekendgemaakt op een persbijeenkomst in Someren (Noord-Brabant) naar aanleiding van de huidige weersomstandigheden.



Hoog Nederland is afhankelijk van eigen neerslag en grondwater. ,,De droogte manifesteert zich daar nu het meest'', zei beleidsadviseur Cees van Bladeren. Boeren moeten daar bijvoorbeeld zuinig omspringen met grondwater om de natuur te beschermen.



Laag Nederland (west en noord) vertrouwt op water uit de grote rivieren en daar zijn tot dusver amper problemen. De Rijn staat laag maar de toevoer van water is voldoende. Met het Rijnwater is het peil van het IJsselmeer via de IJssel de afgelopen periode nog opgehoogd. Het IJsselmeer is cruciaal om het noorden van water te voorzien. De aanvoer van water via de Maas daalt en is iets minder dan normaal maar is ook nog voldoende, aldus voorzitter Hans de Vries van de LCW.



Van een crisis is nog allerminst sprake, aldus de beide partijen. ,,Voor het grootste deel van het land is er voldoende water en is er niks aan de hand’’, aldus het LCW. Vanwege de aanhoudende droogte sprak de LCW alleen van een dreiging en een potentiële crisis.