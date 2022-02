Alarmsignaal Apeldoorn over onveilig brokkelviaduct A1 schiet bewoners in verkeerde keelgat

Man (45) die gloednieuw horloge van pols probeerde te rukken in Apeldoorn, moet de cel in

Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Op 17 mei vorig jaar probeerde hij in Apeldoorn een gloednieuw horloge te stelen.

