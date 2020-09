Albatross pakt puntje bij Turkse Kracht, WSV ten onder

VIDEO Orgelman Robin straalt: hij mag op zaterdag de Hoofd­straat in Apeldoorn weer op

19:23 Hij straalt van oor tot oor. Orgelman Robin Hendriks is dolblij dat zijn Scala op de zaterdagen weer over de Hoofdstraat in Apeldoorn mag klinken. ,,De mensen gunnen het me. Het is zo fijn al die bekende gezichten weer te zien. Ik heb het echt enorm gemist.”