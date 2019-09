Albert Heijn in Apeldoorn na overval weer gewoon open

Fors minder wildaanrij­din­gen op de Veluwe, maar kans op ongelukken neemt deze winter weer toe

6:00 Het aantal aanrijdingen met wilde zwijnen is vorig jaar fors gedaald in deze regio. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Wildbeheer Veluwe. Op de Noordwest-Veluwe en in de omgeving van Apeldoorn werden in 2018 in totaal 260 botsingen met zwijnen gerapporteerd, tegen 530 het jaar ervoor.