Albert Heijn noemt Apeldoornse moestuintjesbrand 'heel vervelend'

Moestuintjes achter glas die door de zon in brand vliegen, net zoals je met een vergrootglas krantenpapier in vlammen kunt krijgen... Bij afwezigheid van sigarettenpeuken of elektrische apparatuur stond de oorzaak voor de betrokkenen al snel vast. ,,Die bak met moestuintjes was al een tijd niet verzorgd en behoorlijk droog'', zegt Rianne Jeths, zus van de bewoonster die tijdens de brand niet thuis was. ,,Hier is ook al eens een raam door de zon geknapt.''

Aardbeien

Ook Ron Kuperus gaat er vanuit dat weerkaatsing van de zon de boosdoener is. ,,Ik heb de moestuintjes hier vorig jaar zelf neergezet'', zegt hij, ,,toen ik nog samen met mijn ex was. Bij Karwei had ik er een bakje voor gekocht en pakken potgrond. Alleen de aardbeien stonden er nog in.''

Albert Heijn

Albert Heijn vindt de brand ,,heel vervelend voor deze mensen'', zegt woordvoerder Marc Potma. ,,Maar ik denk dat het wel toeval is dat dit bij een moestuintje gebeurt. Had er iets anders gestaan was het resultaat denk ik het zelfde geweest.''

Ongewone oorzaak

Schadeverzekeraars Centraal Beheer Achmea en Univé vinden het een ongewone brandoorzaak. ,,In de dertien jaar dat ik dit werk doe hoor ik dit voor het eerst'', zegt Marianne Mulder van CB. ,,Hier is zoveel samenloop van omstandigheden, dat het super pech lijkt. Zon, glas en moestuintje... Je bedenkt het gewoon niet.'' Univé heeft dit 'nog nooit gehad', denkt woordvoerster Ellen de Jong. In de preventieprogramma's van de brandverzekeraars komt de moestuintjesbrand niet voor. ,,Het advies 'leg een branddeken naast je moestuintje' kennen we nog niet,'' zegt Mulder.

Vissenkom

Brandweerwoordvoerder Frank Schipholt (VNOG) kent de combinatie zon/glas als mogelijke brandoorzaak. ,,Bekend is het voorbeeld van zon en water in een vissenkom'', zegt hij. ,,Bij m'n eigen fysiotherapeut kreeg brand in z'n dekbed doordat een scheerspiegel in de zon lag. Alles moet echter wel bij elkaar komen.''

Verbazen

Omdat het balkon is voorzien van vlak glas zou het Yrjo Migchelsen van OBEG Brandonderzoek verbazen als zon de oorzaak is. ,,Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt'', zegt de brandonderzoeker. ,,Met oude raampjes zie je weleens prismavorming, maar bij gewoon vlak glas ligt dit niet voor de hand. Van uitgedroogde potgrond is wel bekend dat het makkelijk kan branden. Is er misschien toch een peuk op gekomen? Waarom gebeurt het anders juist vandaag?''