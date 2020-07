Albert Heijns in Ugchelen en Apeldoorn-West gaan uitbreiden

Alles is plots weer bij het oude op omstreden camper­plaats in Apel­doorn-Zuid. Hoe kan dat?

7 juli Toen hij onlangs zag dat de gratis camperplaats in Apeldoorn-Zuid plotseling ontmanteld werd, was Geert Gerrits al met stomheid geslagen. Zondag stond de Coevordenaar helemaal perplex. Hij ontving een verse foto waarop alles weer bij het oude is.