Alexander Russelman spaarde twintig jaar voor de restauratie van zijn kasteel Ter Horst in Loenen

Apeldoorns schoenen­merk Reinhard Frans gaat internatio­naal met handgemaak­te collectie

1 mei Het Apeldoornse schoenenmerk Reinhard Frans gaat de grens over. De opening komende zaterdag van een filiaal in Antwerpen is de aanzet tot meer winkels in België. Daarna wil het familiebedrijf ook schoenwinkels openen in Duitse en Engelse steden.