Algéra naar hoogste rechter in conflict met gemeente Apeldoorn

Algéra wordt in die strijd gesteund door Willem Goudkuil, die met zijn bedrijf eigenaar is van het Algéra-pand, waar in het verleden langjarig de sleutelfabriek van Nemef was gevestigd.

Goudkuil ligt inmiddels al twee jaar in de clinch met de gemeente over de locatie. Daarbij stelde de gemeente onder meer dat de voedselbank voor de gemeenten Epe en Heerde er in strijd met het bestemmingsplan zat. De voedselbank moest eruit, was de eis. Ook een caravanstalling kon volgens de gemeente niet door de beugel. Over de voedselbank is inmiddels overeenstemming bereikt en de caravanstalling is beëindigd, maar de toekomst van Algéra is ongewis.