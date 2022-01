‘Ali B. for president’: vandalen bekladden Apeldoorn met graffiti

Momenteel liggen er twee aangiften tegen Ali B., die als coach fungeerde in het RTL-programma The Voice Of Holland. Een van de aangiften is wegens verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in de uitzending van Boos. In het programma van Tim Hofman onthulden meerdere vrouwen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Ali B. ontkent dat hij ‘enige seksuele relatie‘ met een kandidaat heeft gehad of gezocht.